شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا بخير» من «نسائية دبي» لعودة الأيتام للمدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جمعية النهضة النسائية في دبي - المركز الاجتماعي الصحي - بالتعاون مع مدرسة «منار الإيمان» التعليمية الخيرية بعجمان برنامج العودة للمدارس تحت شعار «أنا بخير»، للطلبة الأيتام ضمن برنامج العودة للمدارس. ونفّذ البرنامج في المدرسة، حيث استقبل الشيخ علي بن محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة وفداً من الجمعية، كما حضر الاستقبال الأمين العام للمؤسسة حارب العرياني، ورئيس الشؤون التعليمية، وفاطمة المطروشي، مديرة مدارس منار الإيمان الخاصة.

تضمن البرنامج توزيع أدوات صحية لـ 200 طالب وطالبة خلال أكتوبر ونوفمبر من عام 2020.

وقالت د.فاطمة الفلاسي، مديرة الجمعية «المركز يقدم كل عام مبادرات خاصة بالأيتام، ويتوجه باهتمام نحو تفعيل مبادراته الموجهة لتنمية المجتمع إلى برامج و فعاليات تعزز مفاهيم السعادة و التكافل، أملاً بصناعة الفرحة في قلوب الأطفال الأيتام». كما شكرت الجهة المشاركة شركة الخليج للصناعات الدوائية – جلفار رأس الخيمة، ومدرسة منار الإيمان التعليمية الخيرية بعجمان.

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