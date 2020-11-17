شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «حميد النعيمي لخدمة القرآن» والمستشفى السعودي الألماني بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” وقع مركز «حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم»، مذكرة تفاهم مع «المستشفى السعودي الألماني» بعجمان، يحصل بموجبها المركز على تخفيضات بشأن خدمات الرعاية الصحية في المستشفى.

وقع المذكرة حسين الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، وعباس العبدلي، مدير العمليات بالمستشفى.

وقال الحمادي إن المذكرة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة. وتتضمن تخفيضات وعروضاً خاصة للعاملين في المركز، بشأن خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها المستشفى، حرصاً من المركز على إسعاد الموظفين والعاملين، لتعويضهم لجهودهم وفضلهم في خدمة كتاب الله.

و أعربت الدكتورة ريم عثمان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «السعودي الألماني» بالإمارات عن سعادتها بالتعاون المثمر بين الطرفين، مؤكدة أن التخفيضات تأتي إيماناً بأهمية دورهم في خدمة كتاب الله.

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