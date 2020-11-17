مقتل 12 من الأمن فى هجوم مسلح بإقليم باداخشان بأفغانستان

شنت مسلحون تابعون لحركة طالبان هجوما أدى إلى مقتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في إقليم باداخشان.



وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن مسؤولين محليين تأكيدهم أن مسلحي

الحركة أسروا أربعة من أفراد الأمن وسرقوا سيارات هامفي واستولوا على معدات عسكرية.

و كانت مفاوضات السلام أنطلقت بين الحكومة الأفغانية وطالبان فى سبتمبر

الماضى.

شهدت البلاد أربعة عقود من الصراع، مع مقتل الآلاف، ولكن حتى الآن، لم تجرِمحادثات وجها لوجه بين الجماعة المتشددة التي كانت تسيطر على البلاد قبل الإطاحة بها من قبل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، والحكومة الأفغانية المنتخبة ديمقراطيا.