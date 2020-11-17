بغداد: إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء استهدف السفارة الأميركية فى بالصواريخ

أعلنت مصادر عراقية، عن إصابة 3 مدنيين عراقيين من جراء سقوط صواريخ كاتيوشا التى استهدفت محيط السفارة الأميركية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.
و قال مصدر مطلع، أنه "تم سماع صوت صافرات الإنذار داخلالمنطقة الخضراء"، مشيرا إلى "تشغيل منظومة باتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل تم التصدي لها"، وفقا لوكالة سبوتنيك.
و صرحت مصادر بالبنتاغون، بأن استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركيةفي بغداد بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران
يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.
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