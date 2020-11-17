زامبيا تؤكد دعمها واعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية لزامبيا، أن حكومة بلادها تدعم، بشكل كامل، تأمين المملكة المغربية لانسيابية الحركة التجارية والمدنية في معبر كركرات المهم، مشيرة إلىأنها تتابع، بانشغال عميق، التطورات التي تشهدها المنطقة العازلة، وفقًا لقناة الغد.
كما جددت الوزارة دعمها واعترافهابالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة أهمية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع بدعم من الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بشكل صريح في قرارات مجلس الأمن.
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