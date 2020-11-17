المغرب تتمسك بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، عن ترحيب فرنسا بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، إذ ينبغي الحفاظ عليه، مثلما يجب إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة، وفقًا لقناة الغد.

وشددت المتحدثة على أن فرنسا

تتابع باهتمام أحداث الكركرات، مذكرة بأن بلادها أعربت علنا عن قلقها إزاء إغلاق هذا المعبر، وأكدت أهمية حرية حركة البضائع والأشخاص في المنطقة.

وأضافت أن فرنسا أخذت علما بالإجراءات المتخذة من

طرف المغرب في هذا الشأن.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد جدد التأكيد على التمسك بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، ومواصلة دعم الجهود السياسية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي، بين العاهل المغربي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي ناقش آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، خصوصًا الوضع في معبر الكركرات الحدودي.