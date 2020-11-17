البنتاجون: خفض عدد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان إلى 2500 بحلول يناير

صرحت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500 جندي، أما في أفغانستان فسيتم خفض العدد من حوالي 4500 إلى 2500، وذلكقبل ترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المنصب.
وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، إن قرار خفض القوات "اتخذ بناء على توجيهاتالرئيس ترامب، وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين"، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، إن ترامب "يأمل في عودة جميع القوات الأميركية من أفغانستان والعراق بحلول مايو المقبل".
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