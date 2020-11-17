762 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، 762 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 246232، وفقًا لقناة الغد.
كما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كوروناالمستجد إلى 11 مليونا و136 ألفا و253 إصابة بزيادة 151855 إصابة عن الحصيلة السابقة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 عند الرابعة عصر أمس الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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