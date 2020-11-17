أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل، عن سقوط 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وفعلت السفارة الأميركية منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ. وسنوافيكم بآخر الأخبار بعد قليل .....

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. هجوم صاروخى يستهدف السفارة الأميركية في وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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