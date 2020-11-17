حضور سعودي مؤثر في قمم العشرين

حظيت مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في قمم مجموعة العشرين، باهتمام بالغ لمكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار العالمي، وصياغة نظام عالمي يحقق نموًا متوازناً ومستداماً، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

2014

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة إلى قمة بريسبن الأسترالية، التي عقدت في 15–16 نوفمبر 2014، حينما كان وليًا للعهد.وأكد في كلمة المملكة التي ألقاها في اجتماع القمة، أَّن ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدّة المخاطرِ يتطلَّبان مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ، التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي، والاستمرارِ في تعزيزِ أُطُرِ السياساتِ المالية والهيكلية في اقتصاداتِ بعضِ الدُولِ الأعضاء.

2015

في القمة التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية في 2015، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وفد المملكة للقمة، أن المملكة عانت كثيرًا من الإرهاب وحاربته، وتصدت لمنطلقاتهِ الفكريةِ، خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ.

وشدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام القمة، علي أنَّ عدمَ الاستقرارٍ السياسي والأمني «مُعيقٌ لٍجُهودنا في تَعزيزِ النموِ الاقتصادي العالمي وللأسف تُعاني منطقتنا مِن العديدِ مِن الأزمات».

2016

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حينما كان وليًا لولي العهد - وفد المملكة إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2016. وعقب القمة بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، نوه فيها بالنتائج الإيجابية، التي توصلت إليها القمة، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات، ستسهم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

2018

رأس وفد المملكة إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في الفترة من 30 نوفمبر – 1 ديسمبر 2018، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري. وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان 2019، فيما تستضيف المملكة اجتماعات القمة في 2020.

2019

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت على مدار يومين، بمدينة أوساكا اليابانية من 28–29 يونيو 2019

وكانت المملكة لاعبا بارزا بالقمة على مستوى كافة الأجندة، التي ناقشتها من خلال تواجد ولي العهد.

وشهدت القمة العديد من القرارات على مستوى الاقتصاد العالمي، ولاسيما فيما يتعلق بأسواق النفط والاتفاق بين السعودية وروسيا على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو2019، إلى جانب إعلان الرئيس الأمريكي استئناف المحادثات التجارية مع الصين، ورفع الحظر على شركة هواوي الصينية.

قمم شارك بها الملك سلمان وولي العهد

15–16 نوفمبر 2014

أستراليا بريسبن

15–16 نوفمبر 2015

تركيا أنطاليا

4–5 سبتمبر 2016

الصين هانغتشو

30 نوفمبر – 1 ديسمبر 2018

الأرجنتين بوينس آيرس

28–29 يونيو 2019

اليابان أوساكا