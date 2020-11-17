اعتداءات إيرانية في مياه وحدود البحرية اليمنية

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة المجتمع الدولي للحد من هذه الأنشطة وإلزام إيران بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتكررة على المياه اليمنية، مبيناً أن هناك دافعاً آخر من قيام إيران بهذه الأنشطة إلى جانب الصيد، وهو أنها تستمر أيضاً في تهريب السلاح لميليشيات الحوثي الانقلابية التي تواصل به قتل اليمنيين.
40 سفينة
ذكر كفاين في وقت سابق أن أكثر من 40 سفينة صيد إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى، كما أكد مصدر يمني أن الإيرانيين يُرسلون عدداً كبيراً من السفن الإيرانية للمياه الإقليمية اليمنية، موضحاً أن الصيد غير القانوني وغير المشروع هو في الأصل انتهاك لقوانين مصائد الأسماك، ومن قبل ذلك انتهاك صارخ لحدود بحرية دولية، ويتسبب في خسائر مالية كبيرة جداً.
إتلاف متعمد
أشار المصدر إلى أن أسلوب الإيرانيين العبثي والهمجي قد تسبب في إتلاف متعمد للنظم البحرية والشعب المرجانية، مثلما لُوحظ من قتل متعمد لبعض الحيوانات البحرية، وهو الذي تمارسه إيران في المياه اليمنية لإبادة الحياة البحرية مثلما تمارس إبادتها للبشر على أرض اليمن، موضحاً أن الممارسات الإيرانية العبثية تتزايد في ظل تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية وصمت المنظمات الدولية المعنية والهيئات الإنسانية والحقوقية.
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