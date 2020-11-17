«البنتاجون» يعلن خفض القوات في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي

سيف اليزيد - قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15 يناير.

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