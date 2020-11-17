ميركل تحث على تسريع وتيرة المفاوضات لإنشاء مركز إيواء للاجئين في اليونان

سيف اليزيد - حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تسريع وتيرة المفاوضات بشأن إنشاء مركز إيواء للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية تحت قيادة مشتركة للاتحاد الأوروبي واليونان.

ونقل مشاركون في جلسة افتراضية عقدتها الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان، اليوم الثلاثاء، عن ميركل قولها: "نحن نحفز على هذا أيضاً"، وأضافت ميركل أن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والحكومة اليونانية لم تمض قدماً بنفس السرعة التي كانت تأمل فيها.

وذكرت ميركل أنها ستتحدث عن هذا الموضوع خلال القمة الافتراضية لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس.

يشار إلى أنه بعد الحريق الذي اندلع في مخيم موريا اليوناني ليلة التاسع من سبتمبر الماضي، أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية عن وجود تفكير في إنشاء مثل هذا المخيم الذي سيدار بشكل مشترك.

وكانت ميركل وعدت بتقديم دعم ملحوظ في حال تأسيس هذا المركز.





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