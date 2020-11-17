سيف اليزيد - اليوم 22:00 عربي ودولي ع+ ع-

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، إن دبلوماسيين فرنسيين وأميركيين سيجرون محادثات مع روسيا غداً الأربعاء في موسكو لإزالة الغموض المرتبط باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات أذربيجان وقوات الأرمن في منطقة ناغورنو قرة باغ.

وقال لو دريان لنواب البرلمان "غداً سنعقد اجتماعاً في موسكو مع المبعوثين المعنيين بالملف لإزالة الغموض المحيط بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن مواطن الغموض تتعلق بقضية اللاجئين وترسيم حدود وقف إطلاق النار ووجود تركيا وعودة المقاتلين وبدء المفاوضات بشأن وضع ناغورنو قرة باغ. المصدر: رويترز

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: محادثات اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا غداً الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.