صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 10:20 مساءً

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميللر، أن واشنطن قررت سحب عدد من قواتها من أفغانستان والعراق.

وقال ميللر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء من البنتاغون: “سننفذ أوامر الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من العراق وأفغانستان”.

كما أضاف: “سنخفض القوات في أفغانستان من حوالي 4500 إلى 2500 بحلول يناير قبل ترك ترمب المنصب، وسنسحب حوالي 500 جندي من العراق ونترك نحو 2500 جندي”.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، أن “ترمب يأمل في عودة جميع القوات الأميركية من أفغانستان والعراق بحلول مايو”.

ولم يمض على إعلان ميللر بعض الوقت، حتى سمع دوي انفجارات هزت وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت الأنباء الأولية عن سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وقامت على إثرها السفارة الأميركية بتفعيل منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ.