الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 مساءً - منذ 57 دقيقة

سجل الأردن ،الثلاثاء، 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة ، حسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وارتفعت الحالات الجديدة من 5861 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الإثنين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

وفي المجمل، سجل الأردن 155993 إصابة منذ مارس آذار، إلى جانب 1909 حالات وفاة.

وجعلت الزيادة في الشهرين الماضيين أعداد المصابين في الأردن أعلى من تلك الموجودة في معظم جيرانه في الشرق الأوسط وقوضت شهورا من النجاح في احتواء تفشي المرض.

كما سجلت المملكة 66 حالة وفاة في ظل زيادة مقلقة مرتبطة بكوفيد-19 في الحصيلة اليومية منذ بداية الشهر.

وكان الأردن قد سجل 91 وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة قيود كورونا هذا الأسبوع بإغلاق مراكز الترفيه بعد إغلاق الصالات الرياضية في وقت سابق هذا الشهر، وفرض قواعد أشد صرامة للتباعد الاجتماعي.

كما وسعت البلاد منذ الزيادة الأخيرة حظر التجول الليلي وأبقت المدارس والجامعات مغلقة.

وقالت الحكومة إن الإغلاق العام المطول على مستوى البلاد والذي لا يستطيع الاقتصاد المعتمد على المساعدات تحمله هو الخيار الأخير.

وذكرت أيضا هذا الأسبوع أنها ستستخدم موارد المستشفيات الخاصة المتطورة لتغطية أي نقص في عدد الأسرة في الخدمة الصحية الوطنية إذا تفاقم الوباء.