كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر دبلوماسي سابق: ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي صراع على السلطة والثروة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إقليم تيجراي هو احد الأقاليم التسعة التي تتكون منها إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه يمثل 6% من إجمالي عدد السكان في الدولة الإثيوبية.

وأضاف "حليمة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن منذ تولي أبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا وبدأ الصراع بين هذا الإقليم والأقاليم المجاورة وهو صراع على السلطة والثورة خاصة بعدما حدث تهميش لدور هذا الإقليم واتهامه بالكثير من الفساد.

وكان تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن هجوم عسكري حاسم على إقليم تيجراي بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في وقت سابق، انتهاء مهلة مدتها 3 أيام لاستسلام قوات وميليشيات إقليم تيجراي.

وقد أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قرارًا بإقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

ومن جانبه أعلن مصدر إغاثي، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.

ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قالت إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.