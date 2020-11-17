كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل الرحيل.. ترامب يفكر في ضرب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يضع أمام عينيه عددا من القرارات التي قد يقدم عليها قبل رحيله من البيت الأبيض في العشرين من يناير المقبل.

كشف مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن ترامب قد يوجه ضربة عسكرية ضد موقع نووي رئيسي في إيران، ترامب سأل كبار المستشارين في البيت الأبيض إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وبحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن اجتماع ترامب مع كبار المستشارين عقد بعد يوم واحد من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية.

لكن عددا من كبار المستشارين أثنوا ترامب عن المضي قدما، بمن فيهم نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وكريستوفر سي ميللر القائم بأعمال وزير الدفاع، أما الجنرال مارك إيه ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة فحذر من توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وقال إن الأمر قد يتصاعد بسهولة إلى صراع مع نهاية رئاسة ترامب.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا أن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي، الوكالة أشارت إلى أن طهران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به.

ترامب ربما لا يزال يبحث عن طرق لضرب الأصول الإيرانية والحلفاء، بما في ذلك الميليشيات في العراق.. فهل تشهد الأيام الأخيرة من حكم ترامب توترات عالمية؟