نجم المغربية هدى مجد يسطع في مصر

تحقق الفنانة المغربية، هدى مجد، حضورا قويا في الساحة المصرية، عبر فيلم، ومسلسل، يعرضان في الفترة الحالية.

وتشارك هدى مجد في الموسم الثانى من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي بدأ بثه في مصر، الأحد الماضي.

وتلعب الفنانة المغربية دور البطولة في فيلم “عفريت ترانزيت”، الذي انطلق عرضه في القاعات السينمائية المصرية، يوم 11 نونبر الجاري.

وتجسد هدى مجد، في الفيلم المذكور، شخصية مدرسة تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويعتبر “عفريت ترنزيت”، أولى تجارب الفنانة المغربية الشابة في السينما، علما أن تجاربها السابقة اقتصرت على المسلسلات، من أبرزها مسلسل “نسر الصعيد” مع محمد رمضان، و”الزئبق” مع كريم عبد العزيز.

هدي مجد، ممثلة مغربية، حصلت على لقب ملكة جمال العرب عام 2015، ودرست التمثيل في أمريكا.