حرب الطرق.. مصرع شاب وإصابة تلميذتين ضواحي أزيلال

لقي عشريني مصرعه ليلة أمس الاثنين، في حادث سير خطير ضواحي إقليم أزيلال فيما تسببت سيارة أخرى في نقل تلميذتين في حالة خطيرة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وحسب مصادر محلية، فإن تلميذتين تتابعان دراستهما في إعدادية الحسن الثاني في مركز بني عياط نقلتا إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، في حالة صحية حرجة، بعد أن دهستهما سيارة خفيفة أمام بوابة المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته، أن حادث سير آخر تسبب في مصرع شاب في عقده الثاني بعد انزلاق دراجته من أحد المنعرجات في منطقة أفورار، حيث لقي مصرعه في عين المكان.

وفتحت مصالح الدرك الملكي، تحقيقا حول الحادث، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال.