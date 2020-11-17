ذكرت مصادر مطلعة لموقع “اليوم 24″، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد قد دخل في حجر صحي، بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا.
وأكدت ذات المصادر، ان التحاليل الطبية الخاصة بالرميد، قد أكدت إصابته بالفيروس، بعدما جاءت نتائجها إيجابية، كما تأكدت إصابة زوجته، بالإضافة إلى مدير ديوانه الوزاري.
وكان الرميد قد غاب خلال الأيام الماضية، عن أنشطة رسمية كانت مبرمجة خلال نهاية الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الجاري.
وبذلك يكون الرميد، ثالث عضو حكومي، يصاب بكورونا، بعدما أصيب قبله كل من وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، وقبلهما، وزير التجهيز عبد القادر عمارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثالث وزير في الحكومة يصاب بكورونا…الرميد وزوجته ومدير ديوانه في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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