شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 9:55 مساءً, 17 نوفمبر 2020 م المناطق - واس سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,136,253 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 246,232 حالة وفاة.

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