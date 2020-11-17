شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر سي ميللر، أن واشنطن قررت سحب قواتها من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة. وقال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء من البنتاغون: "سننفذ أوامر الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من العراق وأفغانستان". كما أضاف: "سنخفض القوات في أفغانستان من حوالي 4500 إلى 2500 قبل ترك ترمب المنصب، وسنسحب حوالي 500 جندي من العراق ونترك نحو 2500 جندي".

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