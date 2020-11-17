شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1319 إصابة بكورونا والمغرب 5415 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81723 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن الوفيات الجديدة بلغت 28 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2445 حالة وفاة.

فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 301604 حالة إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 82 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4932، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 247594.