اعتقال عصابة تتاجر بالذهب 'المغشوش' في بابل

اعلنت شرطة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة مؤلفة من تسعة اشخاص يتاجرون بالذهب "المغشوش".
وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اللقاء القبض على تسعة متهمين بالجرم المشهود يشكلون عصابة تمتهن المتاجرة بالذهب المخشوش من حيث صحة ختم العيار وبحوزتهم مجموعة من تلك المخشلات المزيفة".
وأضاف البيان انه "تم ضبط بحوزتهم المخشلات الذهبية المغشوشة؛ اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
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