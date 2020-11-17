رسمياً.. مصافي الوسط اول مباراة لحمادي احمد في موسم 2020-2021

رياضة 2020-11-17 | 19:46 867 مشاهدة اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، ان قائد فريق كرة القدم وعضو الهيئة الادارية، حمادي احمد، استقال من منصبه الاداري. وذكر النادي في بيان ان "الكابتن حمادي احمد قدم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي". واضاف ان "حمادي وسيكون جاهزا لقيادة الصقور في مباراة الفريق امام مصافي الوسط في دور ال٣٢ من بطولة كأس العراق".



يذكر ان لائحة التطبيعية تمنع الجمع بين منصبين في الدوري العراقي.

يذكر ان لائحة التطبيعية تمنع الجمع بين منصبين في الدوري العراقي. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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