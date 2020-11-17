تسجيل مسرب يؤكد الرشاوى الإخوانية في "الملتقى الليبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

تسجيل مسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يدعو فيه لانتخاب فتحي باش أغا، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.

تسجيل مسرب لأحد المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، يدعو فيه لانتخاب فتحي باش أغا، رئيسا للحكومة الليبية مقابل مكاسب مادية.

التسجيل الصوتي المُسرب، يكشف تخوف المسؤولين في حكومة الوفاق من الوصول إلى حل، ما يعفيهم من استغلال مناصبهم في سرقة المال العام، أو إلغاء الاتفاقيات التي تمس توقيعها مع تركيا