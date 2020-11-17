شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول تطورات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن اليوم - خلال الإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات دورياً لعرض المستجدات والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" -عن الإجراءات الوقائية لدخول مواطني سلطنة عمان أراضي الدولة عبر المنافذ البرية.



كما تم الإعلان عن إصدار دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية في ظل جائحة "كوفيد 19".

وقال الدكتور سيف جمعة الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه منذ الإعلان عن فتح الحدود البرية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وصلت استفسارات عديدة حول آلية دخول مواطني السلطنة إلى الدولة عبر المنافذ البرية.

وأوضح أن هناك اشتراطات يجب اتباعها قبل الدخول إلى أراضي الدولة وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع القاطنين على أرض دولة الإمارات.

وقال إنه يجب على الشخص القادم من سلطنة عمان إبراز نتيجة فحص PCR سلبية عند المنافذ البرية مؤكدا ضرورة إجراء الفحص في المختبرات المعتمدة لدى السلطنة كما يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الفحص 48 ساعة من تاريخ إجرائه.

وفي هذا الصدد بين الظاهري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستقوم بتزويد الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بقائمة المختبرات المعتمدة في سلطنة عمان وأي تحديثات ترد في حينه.

وأضاف أنه بالنسبة لفحص الدم DPI فسيتم إجراء الفحص اللازم الفوري في المنفذ البري وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم إجراء فحص PCR وإرجاع الشخص إلى السلطنة لحين ظهور النتيجة السلبية.

وأشار إلى أنه في حال كانت النتيجة سلبية سيسمح له بالدخول كما يجب التأكد من تثبيت تطبيقات المتابعة الصحية من قبل الجهات المعنية في المنفذ قبل السماح للشخص بالدخول.

وأكد أنه يجب على الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب النظام المعمول به في كل إمارة على أن تكون مسؤولية التحقق من التطبيق على الجهات المحلية المعنية.

وقال الدكتور سيف جمعة الظاهري إنه يجب على الزائر أن يتعهد بإجراء الفحوصات المطلوبة وهي فحص PCR في اليوم الرابع إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 4 أيام وفحص PCR في اليوم الثامن إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 8 أيام وفحص PCR في اليوم الثاني عشر إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 12 يوماً.

وأضاف: "بالنسبة للأشخاص الذين يودون التنقل بين إمارات الدولة في حال الدخول إلى إمارة أبوظبي قدوما من إمارة أخرى فعليه الإقرار في نقطة الدخول إلى إمارة أبوظبي بجميع التفاصيل حسب التعهد المرفق وسيطبق البروتوكول المحلي للإمارة".

وأوضح أنه سيطلب من كل زائر التوقيع على التعهد المرفق عند منفذ الدخول ولا يسمح بدخول أي شخص يرفض توقيع التعهد ويجوز لرب الأسرة توقيع نموذج تعهد واحد عن باقي أفراد الأسرة إذا كانت صلة القرابة من الدرجة الأولى.

وذكر أنه يجوز لقريب يتجاوز سنه الـ18 عاما توقيع التعهد نيابة عن قريب له من الدرجة الثانية إذا كان هذا القريب يقل عمره عن الـ18 عاما.

وشدد على عدد من الإجراءات قبل الشروع في السفر إلى الدولة مثل تعقيم الأمتعة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وقال: "إننا ننصح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن بعدم السفر وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم".

وفيما يتعلق بإصدار دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية في ظل جائحة "كوفيد 19"، قال الدكتور سيف جمعة الظاهري " إننا نحتفي قريبا بمناسبتين وطنيتين غاليتين على قلوبنا جميعا وهما يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 49 للدولة كما نشارك العالم أيضا احتفالاته برأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح عليه السلام بنهاية العام الجاري، وفي هذا الصدد، نؤكد أهمية الالتزام بما يتضمنه دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية من إرشادات عامة وضوابط في مواجهة جائحة "كوفيد 19".

وقال إن الارشادات العامة تشمل أنه يجب إقامة الحفلات الموسيقية بعد موافقة الجهات المختصة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية كما نؤكد على إلغاء الاحتفالات في مقر العمل والاقتصار على تعليق الأعلام وتركيب اللافتات ومنع التجمعات العشوائية أثناء مشاهدة العروض مثل الألعاب النارية.

وأوضح أن الدليل يتضمن مجموعة من الضوابط التي تندرج ضمن 5 محاور أساسية تشمل الصحة العامة، والتباعد الجسدي، واللوائح والسياسات، والتكنولوجيا الرقمية، والتعقيم والتنظيف.

وأشار إلى أنه في محور الصحة العامة يؤكد الدليل على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامة والالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب جميع العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة وتطبيق الإجراءات الوقائية عند استلام الأطعمة والمأكولات.

وأضاف: "يؤكد الدليل في محور التباعد الجسدي أهمية الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص ومنع إقامة الحفلات والتجمعات الخاصة، وتوفير أماكن للعزل الصحي بالإضافة إلى توفير ملصقات الدخول والخروج في جميع المرافق".

وقال: "يتضمن الدليل محور اللوائح والسياسات الذي يؤكد ضرورة التزام الجميع باللافتات الموجودة من أجل السلامة وعدم السماح بإقامة المسيرات، كما يمنع تداول المأكولات وتوزيع الهدايا وعدم تبادل المستلزمات الشخصية الخاصة بالاحتفال مع تحديد موظف لمراقبة وتتبع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن محور التكنولوجيا الرقمية في الدليل يؤكد على تفعيل برامج الاحتفال عن بعد وتشجيع الحجز الالكتروني للفعاليات المعتمدة، وتقييد ساعات المشاركة في الحدث لـ3 إلى 4 ساعات فقط وتحديد أعداد المشاركين في حال وجود مسابقات "مثال: الزوارق وغيرها".

وذكر أنه في محور التنظيف والتعقيم يؤكد الدليل أهمية التنظيف والتعقيم المستمر كل ساعة / ساعتين / 3 ساعات / 4 ساعات / لمرة واحدة يوميا لكافة المرافق العامة.

وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ترتبط بشكل مباشر بنجاح مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة "كوفيد 19" التي بدأت مؤخرا، وندعو الجميع إلى الاحتفاء بمناسبتنا الوطنية وفق كافة الضوابط التي تم تحديدها في الدليل متوجها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة والشعب الإماراتي من مواطنين ومقيمين.