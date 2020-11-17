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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربا عن صادق تعازيه وخالص مواساته بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
وتعقد، غدا الأربعاء، في أبوظبي قمة ثلاثية تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن.
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.
ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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