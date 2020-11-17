شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقات مع إسرائيل «إلى سابق عهدها» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الثلاثاء، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعود إلى سابق عهده قبل 19 مايو/أيار 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسمياً، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده أن اجتماعاً عاجلاً سيعقد قريباً مع مسؤولين فلسطينيين؛ لاستئناف العمل والتنسيق بين الجانبين.

ونقلت حركة «فتح» تصريح الشيخ، الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، مؤكدة أن «عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام».

وقال الشيخ في تصريحه «على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 مايو/أيار 2020».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية «وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا، وعليه نعلن استئناف الاتصالات»، بينما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن القيادة تنتظر موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التحرك سيكون على أساسها خلال الفترة المقبلة. (وكالات)