تيم يتفوق على نادال في البطولة الختامية لتنس الرجال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

قدم النمساوي دومينيك تيم عرضاً مذهلاً، الثلاثاء، ليفوز على الإسباني رفائيل نادال 7-6 و7-6 في مباراة رائعة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال ليتصدر مجموعتهما.

وأنقذ تيم المصنف الثالث عالمياً نقطتين للفوز بالمباراة في الشوط الفاصل الأول، قبل أن يطلق ضربة أمامية حسمت المجموعة الأولى لصالحه.

وكسر الإسباني نادال، الساعي للفوز باللقب الكبير الوحيد الذي لم يحصده بعد، إرسال منافسه أول مرة والنتيجة 3-3 في المجموعة الثانية، لكن تيم رد بشكل رائع.

وكان نادال على وشك الهزيمة عندما تأخر 0-4 والإرسال معه ومتأخراً 4-5، لكن الإسباني الحائز 20 لقباً كبيراً نجا من الخسارة المبكرة وأنقذ ثلاث نقاط للفوز بالمباراة.

ولم يتراجع تيم بطل أمريكا المفتوحة، وشق طريقه نحو التقدم 6-3 في الشوط الفاصل الثاني من المباراة. وقلص نادال الفارق بنقطة واحدة، لكن تيم حسم الفوز بالشوط الفاصل، عندما أرسل منافسه ضربة خلفية خارج الملعب في خطأ سهل نادر لنادال.

وفاز تيم على حامل اللقب ستيفانوس تيتيباس في مباراته الافتتاحية في مجموعة لندن، وسيتأهل إلى قبل النهائي في حال فوز تيتيباس على أندريه روبليف في وقت لاحق اليوم. وسيتوقف مصير نادال المصنف الأول عالمياً على نتيجة مباراته الأخيرة بالمجموعة ضد تيتيباس.

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