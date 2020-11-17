شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"الشيوخ": اللائحة انتهت بالتوافق والمجلس سيكون له إسهامات تشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من جميع المواد بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة وجميعها متفقه مع الدستور والقانون لتنظيم اختصاصات وعمل مجلس الشيوخ، وسنتظم عمل الغرفة الثانية للتشريع .

وأضافت فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن مجلس الشيوخ سيثرى العمل البرلمانى والحياة السياسى، وستكون لها إسهامات تشريعية فى العديد من القضايا والتشريعات التى تهم الوطن والمواطن، طبقا للطريق الدستورى بما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، خاصة أنه يضم كوكبة من الكفاءات والقامات السياسية .

وتابعت أن اللجنة ستعرض تقريرها النهائى على الجلسة العامة القادمة لمجلس الشيوخ للتصويت عليها، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون، مؤكدة أن المواد الخلافية تم مناقشتها باستفاضة والتوافق عليها باجماع الآراء وتمت الانتهاء منها في أسلوب ديمقراطى.

ولفتت إلى أن اللائحة تحوى عدد من الأبواب والمواد خاصة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية واختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة نوعية، باختصاصات ومهام معينة تنظم عملها وسيكون لها دورا كبيرا فى إعداد مهام ودور مجلس الشيوخ .