شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الشيوخ": لجنة إعداد اللائحة مستمرة بالقيام بمهام اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن اللجنة النيابية الخاصة التى أعدت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مستمرة فى عملها رغم الانتهاء من اللائحة، حيث جاء قرارً تشكيلها متضمنا مهمتين أولهما إعداد اللائحة والثانية القيام بمهام اللجان النوعية فى مناقشة القضايا الهامة التى يراها المجلس ذات أولوية لحين إصدار قانون اللائحة من قبل الرئيس وتشكيل اللجان النوعية.

وأضاف عتمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اجتماع اللجنة اليوم شهد حسم كافة المواد الجدلية وفى مقدمتها الاختصاصات، فضلا عن مادة تمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء له عضو في اللجنة العامة إلا أن اللجنة استقرت اليوم تم تعديل إلى أن يكون لكل حزب ممثل بـ3 أعضاء في المجلس عضو في اللجنة العامة.

وأشار عتمان، إلى حسم اللجنة المادة المتعلقة بالشعب البرلمانية الدولية، حيث اتفق على أن تشكل الشعبة من المجلسين على أن تختار هيئة مكتبى المجلسين أعضائها .

يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان،أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال عتمان، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه