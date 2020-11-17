سعد لمجرد.. استئناف حملة المليار لـ”أنت معلم”

يروج جمهور النجم المغربي سعد لمجرد لحملة جديدة، من أجل إيصال كليب أغنيته “إنت معلم” لحاجز مليار مشاهدة، وإضافة لقب جديد لمسيرته الحافلة.

وعادت حملة مليار مشاهدة لكليب لمجرد “إنت معلم”، من جديد، بعدما كانت قد انطلقت، في نونبر الماضي، مضيفة، خلال أيام، ملايين جديدة من المشاهدات للعمل، قبل أن تنطفأ بشكل تدريجي.

ووجه لمجرد، بعد استئناف الحملة الداعمة له، الشكر إلى جمهوره، الذي يقوم بمجهود من أجله، إذ نشر صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وعلق عليها: “أعزائي الجمهور الكريم.. أنا فعلا أقدر مجهوداتكم وحبكم، جزيل الشكر لكم جميعا”.

ويبلغ عدد مشاهدات كليب لمجرد، اليوم الثلاثاء، 869 مليون مشاهدة، على بعد 131 مليون مشاهدة من حاجز المليار، ليصبح لمجرد، آنذاك، أول فنان مغربي، وعربي يصل عمله إلى هذا الرقم، بعمل واحد فقط.

ويعتبر كليب “أنت معلم” أكثر عمل عربي ناجح من حيث عدد المشاهدات على يوتوب إلى حدود الساعة.

وكان جمهور لمجرد قد مكنه من لقب أول فنان عربي، وإفريقي يحقق الذرع الماسي ليوتوب، وذلك بفضل حملة واسعة، أوصلت عدد مشتركي قناته إلى 10 ملايين مشترك.