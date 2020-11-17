المنتخب “يتفوق” بثناٸية على افريقيا الوسطى

حقق المنتخب الوطني نتيجة الفوز في مباراته أمام منتخب افريقيا الوسطى برسم إقصاٸيات كأس افريقيا الكاميرون 2022 بهدفين دون مقابل.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل حمل توقيع النجم حكيم زياش بعدما خلق الاسود مجموعة من المحاولات التي كادت ان تعطي التقدم، لكنها ضاعت بسبب عدم الدقة والتركيز من طرف اللاعبين، وكانت أبرزها في الدقيقة 21 بواسطة نايف أكرد.

في المقابل، اعتمد منتخب افريقيا الوسطى على الهجمات المرتدة التي كاد أن يسجل من خلالها في بعض المحاولات لولا يقظة الحارس ياسين بونو.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي سيطرته على المباراة، وأضاع يوسف نصيري محاولة في الدقيقة 53 من المباراة عندما ذهبت تسديدته خارج المرمى، وكانت أبرز المحاولات لمنتخب افريقيا الوسطى في الدقيقة 65 والدقيقة 70، وفي اللحظات الاخيرة، تحديدا الدقيقة 90 سينجح المهاجم النصيري في توقيع الهدف الثاني للمنتخب.