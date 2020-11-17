مقتل مسؤول الأمن الوقائي للحوثي مع 6 من مرافقيه

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

تتوالى خسائر الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف، فقد أعلن عن مقتل القيادي الحوثي زيد علي عامر المراني مسؤول الأمن الوقائي للميليشيات في المحافظة في مواجهات مع قوات الجيش اليمني.



وقال مصدر عسكري يمني، مساء الاثنين، إن مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات قتل مع ستة من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم مركز المحافظة.

كما أشار إلى أن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات.

وقبل أيام، تمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف، من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.