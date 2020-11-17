شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة كورونا للرئيس "بايدن"؟ والان نبدء بالتفاصيل
قال أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة فيروس كورونا، إنه لم يجر اتصالا بالرئيس المنتخب جو بايدن حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة من أن رفض الرئيس دونالد ترامب تسهيل الانتقال السلس للسلطة سيؤدي إلى أضرار .
وذكر فاوتشي لشبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "إذا لم يكن لديك انتقال سلس للسلطة ، فلن تقوم بتحسين أي جهود تقوم بها الآن".
وتابع فاوتشي إن القضايا التي يجب مناقشتها في تسليم السلطة هي المخاوف بشأن مستويات إمدادات السلع الطبية، بما في ذلك مستلزمات الوقاية، وكذلك آليات برنامج اللقاح.
وحذر فاوتشي من أنه حتى يتم توفير اللقاحات على نطاق واسع ، وهو أمر متوقع في وقت ما من العام المقبل، يجب أن يظل الناس يقظين بشأن الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وممارسة النظافة الجيدة.
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