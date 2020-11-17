شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 11.2 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر11 مليون، في الساعة 0713 صباحًا بتوقيت نيويورك اليوم الثلاثاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز. وطابقت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة وبلغ 17ر1 مليون حالة، بزيادة 7ر0 % عن نفس الوقت في اليوم السابق.