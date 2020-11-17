الأمم المتحدة: أزمة إنسانية واسعة النطاق ترتسم عند الحدود بين إثيوبيا والسودان

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن "أزمة إنسانية واسعة النطاق" ترتسم عند الحدود بين اثيوبيا والسودان بعد فرار آلاف الاشخاص يومياً بسبب العملية العسكرية الجارية في إقليم تيغراي.

وقال ناطق باسم مفوضية اللاجئين إن أربعة آلاف شخص يعبرون الحدود مع السودان يومياً منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر وبات عددهم نحو 27 ألف شخص.



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