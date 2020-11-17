أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء العثور على حقل من العبوات الناسفة في الجانب الإسرائيلي من الجولان.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "عثرت قوات جيش الدفاع على حقل للعبوات الناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود مع سورية جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية."

وأضاف أن قوات هندسية قامت بتفكيك العبوات الناسفة، بالقرب من منطقة سبق أن أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة لزرع عبوات ناسفة بها قبل ثلاثة أشهر.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعتبر "النظام السوري مسؤولاً عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أي محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل".



كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على عبوات ناسفة في الجولان ويوجه تحذيراً للحكومة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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