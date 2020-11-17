لندن ـ رويترز: وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقا في مجال الطيران لضمان استمرار الرحلات بين البلدين في العام المقبل، ليحل محل اتفاق سابق شمل بريطانيا حين كانت ضمن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة النقل البريطانية إن اتفاق الخدمات الجوية الجديد يأتي قبل انقضاء الفترة الانتقالية مع الاتحادالأوروبي في نهاية العام الجاري حين تنتهي عضويتها غير الرسمية في التكتل.

وقال بيان الوزارة “سيحل الترتيب محل اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي من أجل استمرار الرحلات”.

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بريطاني أميركي للطيران بعد (بريكست) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.