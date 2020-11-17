ملعقة طعام صغيرة .. الكمية الإجمالية لحجم الفيروس حول العالم

المفوضية الأوروبية توقع اتفاقا مع «كيورفاك» لشراء لقاح محتمل

■ 16 وفاة و362 إصابة جديدة فـي السعودية

■ 6 وفيات و556 إصابة جديدة بالكويت

■ الإمارات تمدد حزمة تحفيز اقتصادي

■ تونس لن تتعاقد على لقاح فايزر إلا بعد ثبوت نجاحه

■ استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس

■ الأردن يغلق عددا من المنشآت

■ تحذيرات فلسطينية من تفشي العدوى بين الأسرى

■ 52 مليون دولار دعما دوليا لجنوب السودان

■ الإصابات تتجاوز 11 مليونا فـي أميركا

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

استطاع علماء، تقدير الكمية الإجمالية من فيروس كورونا المستجد حول العالم. وقام عالم الرياضيات مات باركر صاحب أحد برامج الراديو الشهيرة في بريطانيا، بدراسة الكمية الإجمالية لحجم الفيروس منذ ظهوره في أواخر العام الماضي، حيث قارن باركر الحجم المجهري لفيروس كورونا مع عدد المصابين في كوكب الأرض، ليتضح أن الحجم الإجمالي لجميع الفيروسات حتى اللحظة نحو 8 مل أو 0.2 أوقية سائلة، أي ملعقة طعام صغيرة، حيث يمكن أن تحتوي ملعقة الطعام الصغيرة نحو 6 مل من السائل. وذلك بحسب “ديلي ميل” البريطانية. ونوه باركر إلى أنه في أكبر التقديرات، حتى لو كان الرقم السابق غير دقيق، لكن جميع فيروسات كورونا في العالم من المؤكد أنه يمكن جمعها في كأس زجاجية صغيرة. وقال العالم في برنامجه: “كل هذه الفوضى في العالم، ترجع إلى ملعقة صغيرة”، وأضاف “جسيم الفيروس صغير جدًّا، إنه مجرد شيفرة لتدمير الخلايا الأخرى”. من جهة اخرى، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن المفوضية ستسمح بتوقيع اتفاق مع شركة “كيورفاك” الألمانية للأدوية الحيوية لشراء ما يصل إلى 405 ملايين جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) إذا ثبت أنها آمنة وفعالة. وقالت في بيان إن “فيروس كورونا يستمر في الانتشار بسرعة في أنحاء أوروبا، نحن بحاجة إلى لقاح آمن وفعال لإنهاء هذا الوباء”.

وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد 55 مليونا و446ألفا و791 حالة. بحسب بيانات موقع وورلد ميترز

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 16 حالة وفاة و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا. فيما أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 6 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بالفيروس. بدوره، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه مدد إلى يونيو 2021 فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة تحفيز اقتصادي لدعم الاقتصاد وعملاء البنوك من الشركات والأفراد لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا. الى ذلك، قال عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا هاشمي الوزير، إن بلاده لن تنضم إلى المتعاقدين على لقاح “فايزر” أو غيره إلا بعد ثبوت نجاعته بصفة نهائية. من جانب آخر، استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس، بعد تعليقها لأكثر من 7 أشهر من جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي الأردن قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إغلاق عدة منشآت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إغلاق مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية والمراكز الرياضية والأكاديميات الرياضية. بدورها، أعلنت مصر تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 12 وفاة. وفي فلسطين حذرت مصادر حقوقية من تفش خطير لفيروس كورونا المستجد بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الى ذلك، قال صندوق النقد الدولي إنه أقر تسهيلا ائتمانيا سريعا بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان لمساعدته في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد19.

دوليا، تجاوزت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة. وبحسب جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية بلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 11 مليونا و984 شخصا. وفي إسبانيا، أنقذ الإغلاق الصارم الذي تم فرضه في الربيع حياة ما يقرب من 4 آلاف شخص من خلال تقليل عدد الإصابات بنسبة 16% في الشهرين الأولين من وباء كورونا، وفقاً لدراسة أجراها معهد لايبنتز للأبحاث صدرت أمس. من جهتها، قالت سلطات الصحة في فرنسا إن عدد من نُقلوا للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 416 حالة ليسجل مستوى قياسيا جديدا هو 33497. وفي ألمانيا أجلت المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اتخاذ قرار بشأن تطبيق التدابير المشددة في المدارس لمكافحة فيروس كورونا في المدارس. ومن المنتظر أن تجري ميركل ورؤساء حكومات مشاورات مجددا حول الوضع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وسيتم تشديد التعليمات إذا لزم الأمر. بدورها، أعلنت الحكومة البلجيكية، نيتها تطعيم 70 في المئة على الأقل من السكان أي ثمانية ملايين نسمة، بلقاح ضد كوفيد19، وذلك مجانا. بينما أعلنت الحكومة السويدية، أنها ستفرض إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد مع توجه الوضع للأسوأ بحسب رئيس الوزراء. وفي النمسا، أغلقت معظم المتاجر أبوابها مع دخول حظر التجول حيز التنفيذ، وتحول كثير من الناس إلى العمل عن بعد. فقد بدأت النمسا مرحلة إغلاق جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا، تستمر حتى 6 ديسمبر. الى ذلك، سجلت روسيا عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 22778 إصابة وقررت سلطات العاصمة موسكو تحويل حلبة تزلج على الجليد إلى مستشفى مؤقت لمواجهة الزيادة في أعداد مرضى كوفيد19. وفي سيبيريا، أغلقت السلطات في منطقة بورياتيا المتاخمة لمنغوليا المطاعم والمراكز التجارية والأماكن العامة لمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس.

آسيويا، يواجه أكثر من 13 ألف موظف في إحدى أكبر الشركات العالمية في تصنيع القفازات المطاطية والطبية بماليزيا، أسبوعين من العزل، بعدما جرى تشخيص نحو مئتين إصابة بفيروس كورونا في أحد مهاجع العمال. بدورها، حظرت باكستان التجمعات السياسية العامة بعد أن سجلت أعلى نسبة إصابة يومية بفيروس كورونا منذ يوليو في الأيام الأربعة الماضية. وسجلت باكستان إجمالا 359032 حالة إصابة و7160 وفاة بالمرض. وفي تايلند وافق مجلس الوزراء على ميزانية بقيمة 45ر6 مليار بات، لتأمين 26 مليون جرعة من لقاح “كوفيد19”، من شركة الادوية البريطانية العملاقة، أسترازينيكا، بمجرد توفرها. من جانبها،أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 29 ألفا و 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعد هذه أول مرة تنخفض فيها حالات الاصابة بالفيروس لأقل من 30 ألف حالة منذ أكثر من أربعة أشهر. على صعيد متصل، قررت الحكومة الكورية الجنوبية فرض تدابير أكثر صرامة بشأن التباعد الاجتماعي في العاصمة سيئول، مع تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.