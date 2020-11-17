وزير المالية التركي يعد بإصلاحات هيكلية

أنقرة ـ د.ب.أ: تعهد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان بإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين المناخ للمستثمرين.

جاء هذا في كلمة ألقاها الوزير ، خلال مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن لطفي القول، بشأن توقعات معدل النمو في الاقتصاد التركي للعام الحالي، :”نتوقع أن يؤثر تعافي الاستهلاك والاستثمار والصادرات بالإيجاب على النمو، ليبلغ 3ر0% بالمئة في 2020″.

وأكد الوزير ضرورة تخفيض مبادلة مخاطر الائتمان من خلال السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ بها والاستقرار.

وتولى ألوان منصبه قبل نحو أسبوع فقط، خلفا لبراءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي استقال من المنصب.

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