'تويتر' تدشن عالمياً خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة

قالت شركة "تويتر" يوم الثلاثاء، إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة، على غرار خاصية القصص الشائعة على سنابشات وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام.
وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب".
وأضاف: "لأن التغريدات تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".
وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.
وقالت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل "آي.أو.إس" و"آندرويد" خلال الأيام المقبلة.
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