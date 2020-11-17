إيران تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 13.352 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 788.473، منهم 5.691 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 42.461".



ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 570.774، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 5.586.141.