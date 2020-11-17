بالوثيقة.. اتحاد اللجان العربية الوطنية يهنئ العراق بانتخاب عبد الاله رئيساً للجنة الأولمبية

رياضة 2020-11-17 | 18:48 663 مشاهدة هنأ اتحاد اللجان العربية الوطنية، العراق بانتخاب سرمد عبد الاله رئيساً للجنة الأولمبية العراقية. وفاز عبد الاله بانتخابات الاولمبية، متفوقاً على منافسه رغد حمودي في الانتخابات التي اقيمت يوم السبت الماضي.

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