الكاظمي وبومبيو يبحثان تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء، تلقى، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة".
وبحث الاتصال أيضا، وفقا للبيان "تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".
وبحث الاتصال أيضا، وفقا للبيان "تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب".
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