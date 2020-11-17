رسمياً.. تكليف اللواء فارس عامر بمنصب مدير المرور العام

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن تكليف اللواء فارس عامر بمنصب مدير المرور العام. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تكليف اللواء (فارس عامر عبد الكريم) مديراً لمديرية المرور العامة خلفاً للواء (زهير الخفاجي)". وأضاف البيان "نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لمدير المرور العام السابق (اللواء زهير الخفاجي) لكل ما قدمه لمديرية المرور العامة".

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