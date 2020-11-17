الكعبي يطالب المتحدث باسم الحكومة بالكشف عن اسماء نائبين بشأن منح وظائف في 2014

طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، المتحدث باسم الحكومة بالكشف عن اسماء نائبين "منح" احدهما الاخر 4 الاف درجة وظيفية في ٢٠١٤. وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على الناطق بإسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال الكشف عن اسماء النائبين اللذين ذكرهما في لقاء تلفزيوني يوم امس والذي اكد " حسب قوله " بإن احدهما منح الاخر ٤ الاف درجة وظيفية ليفوز في انتخابات ٢٠١٤".



ودعا الكعبي ملا طلال الى "الاسراع في الكشف عن اسماء النواب، وإلا فإن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سياق استهداف السلطة التشريعية والتشهير بشخوصهـا".

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