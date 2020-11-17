بالصور.. طفل عراقي يسطع في ملاعب كرة القدم الهولندية

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2020-11-17 | 17:54
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اثار الطفل الهولندي من اصول عراقية ياسين زياد ياسين، اعجاب اندية مقاطعة اوترخت الهولندية، لمستواه العالي في اللعب وتسجيل الاهداف.
والطفل عراقي ذات تسع سنوات المولود في هولندا، يشاهد باستمرار مع والده مباراة الدوري العراقي والمنتخبات الوطنية لكرة القدم.
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