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بالصور.. طفل عراقي يسطع في ملاعب كرة القدم الهولندية

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2020-11-17 | 17:54

بالصور.. طفل عراقي يسطع في ملاعب كرة القدم الهولندية

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الخليج 365/ علي ناجي

اثار الطفل الهولندي من اصول عراقية ياسين زياد ياسين، اعجاب اندية مقاطعة اوترخت الهولندية، لمستواه العالي في اللعب وتسجيل الاهداف.

ياسين المولود في 2013، يلعب مهاجم للفئات العمرية لنادي ميركيرك، ويخضع حالياً للاختبارات بنادي اوتريخت، للانضمام اليهم، الذي يعتبر من الاندية الهولندية الممتازة للفئات العمرية وكبار العمر.

والطفل عراقي ذات تسع سنوات المولود في هولندا، يشاهد باستمرار مع والده مباراة الدوري العراقي والمنتخبات الوطنية لكرة القدم.

 

 

 

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