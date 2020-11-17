بالصور.. طفل عراقي يسطع في ملاعب كرة القدم الهولندية

ياسين المولود في 2013، يلعب مهاجم للفئات العمرية لنادي ميركيرك، ويخضع حالياً للاختبارات بنادي اوتريخت، للانضمام اليهم، الذي يعتبر من الاندية الهولندية الممتازة للفئات العمرية وكبار العمر.

والطفل عراقي ذات تسع سنوات المولود في هولندا، يشاهد باستمرار مع والده مباراة الدوري العراقي والمنتخبات الوطنية لكرة القدم.